بالصور.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون داخل حاوية عبر ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية تحتوي على أكثر من 5 مليون قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحري.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول إحدى الحاويات قادمة من دولة عربية لصالح إحدى الشركات كائن مقرها بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومشمولها المستندي أرفف "إستاندات" وأن تلك الحاوية تحتوى على شحنة كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبط الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر بلغت 5 ملايين و375 ألف قرص.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات حول عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب تلك الشحنة، فقد أسفرت جهود البحث عن تحديد عناصر التشكيل كلٍ من محمد ص أ- 73 سنة، "رامي.م"، 40 سنة، صاحب شركة شحن، "محمد.م"، 42 سنة، يحملون جنسية ذات الدولة القادمة منها الحاوية ومقيمون بدائرة قسم شرطة أول التجمع، "محمد.م"، 35 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية، "محمد.ع"، 37 سنة، صاحب شركة تخليص جمركي، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "الإسكندرية، الشرقية" تم ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع حال استقلالهم سيارتين في كمين أُعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزتهم (500 قرص كبتاجون، مبلغ مالي، 6 هواتف محمول)، كما تم ضبط المتهم الخامس بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزته (مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بجلبهم الأقراص المخدرة لترويجها دخل البلاد لحسابهم بالاشتراك مع المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.