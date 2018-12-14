بالصور.. ضبط 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط الجامعات بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الطلبة . وأسفرت الحملة عن ضبط (20) قضية " اتجار في المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (20) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (1,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (705جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,645 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (15 جرام)، (1070 ) قرص مخدر مختلف الأنواع، كما تم ضبط 7,481آلاف جنيه، 21 هاتف محمول، قطعة سلاح أبيض، 3 ميزان حساس، فرد خرطوش. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.

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