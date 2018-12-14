بأمر الرئيس.. السجون تفرج عن 676 نزيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 676 نزيلًا من السجناء، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2018.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالي 676 مفرج عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.