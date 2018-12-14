أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

ونصت القرارات على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح كلٍ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات، في كلٍ من زمام خزام، مركز قوص بمحافظة قنا، ومركزي ملوي والمنيا، بمحافظة المنيا، ونجع الماسخ بمركز المراغة، محافظة سوهاج ، كما تم تخصيص قطعتي أرض ببندر طما بمحافظة سوهاج، وآخرى في جنوب مدينة السباعية بمحافظة أسوان، وقطعتين في قرية دلاص بمركز ناصر محافظة بني سويف، بالإضافة إلى قطعة آخرى بناحية شنرا بمركز الفشن محافظة بني سويف،وقطعة أرض (تبرع أحد المواطنين) بمركز قويسنا، محافظة المنوفية، وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي عليها.

كما تم تخصيص قطع أراضٍ لصالح الهيئة القومية للبريد وذلك لإقامة مكاتب بريد عليها أو توسعة مكاتب بريد قائمة في كلٍ من زمام سروهيت، مركز منوف، محافظة المنوفية، ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وكفر المنصورة بحي غرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك لإقامة وحدة صحية عليها، وكذا تم تخصيص قطعة أرض ناحية قرية الشمامة بمدينة الحمام في محافظة مطروح لصالح مديرية الصحة والسكان وذلك لإقامة وحدة صحية عليها.

كما نصت القرارات على تخصيص قطع أراضٍ (تبرع أحد المواطنين) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في حوض القلعة بناحية منشأة نصار بمركز دمنهور محافظة البحيرة وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها. كما تم تخصيص قطعة ارض في قرية أم عقبة، مركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء لإقامة خزان أرضي عليها.

وأشارت القرارات إلى تخصيص قطعة أرض بقرية إدفا، مركز سوهاج، محافظة سوهاج لصالح جمعية الهدى لتنمية المجتمع لإقامة مقر للجمعية عليها، وكذا تخصيص قطعة أرض بناحية زمام جهينة الغربية، مركز جهينة بمحافظة سوهاج لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة مقر وحدة تضامن اجتماعي عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بزمام قرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليه، وقطعة آخرى ناحية قرية أبوحسن، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا لصالح وزارة الداخلية لإقامة مكتب سجل مدني عليها، وأخرى بحوض درب المعاش، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة معرض لبيع منتجات القوات المسلحة عليها.