أخبار مصر | بالفيديو.. الحكومة تنفي ٩ شائعات في ٤ أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. الحكومة تنفي ٩ شائعات في ٤ أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد المواقع الإليكترونية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد شائعات موضوعات خلال الفترة من (10 حتى 14 ديسمبر 2018‏):

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول ان حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية وإنما منحة من منظمة الصحة العالمي.

كما نفي المركز خسارة مصر أكثر من نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي ونفي ما تداول حول إلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط.

كما أكد المركز الإعلامي أن جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول مزيف وليس حقيقي ونفى المركز ما تداول حول تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية كما نفي بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية.

ونفى أيضًا ما تردد حول تخصيص الحكومة مليار و300 مليون جنيه لترميم التراث اليهودي، كما نفى بيع أصول وممتلكات الأوقاف في القانون الجديد للأوقاف.

ونفى المركز الإعلامي ما تدول حول إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط شديدة الخطورة على صحة المواطنين.