أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تشارك علماء مصر بالخارج في "مصر تستطيع"بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تشارك علماء مصر بالخارج في "مصر تستطيع"بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمالا للتعاون الدائم بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تشارك وزارة الإنتاج الحربي بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الوزارة في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المقام بالغردقة الفترة من 18:17 ديسمبر2018.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون الدائم مع خبراء وعلماء مصر بالخارج في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بالوطن.

كما يأتى هذا من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على الترحيب بالتعاون مع جميع العلماء والأهتمام بالتعليم بشكل خاص إيمانا بأن المستهدف لن يتحقق إلا بوجود طفرة علمية تؤدى إلى طفرة صناعية تنعكس على إقتصاد البلاد.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، يرحب بالتعاون الدائم مع علماء مصر بالخارج والداخل، فقد تم التعاون مع عدد من العلماء وكان أبرز أطر التعاون مع الدكتور نبيل المراغى لإنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية جديدة توفر فى إستهلاك الطاقة ومساحة الأرض وتدوير المياه أكثر من مرة، والإستفادة من خبرة الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغي لتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي.

كما تم التعاون مع الدكتورعبد الحليم عمر فى إنتاج "الهراس أمير" لرصف الطرق بدون تشققات وقد تم إجراء العديد من اللقاءات مع الدكتور هانى الكاتب للوصول إلى تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية لتوفير المياه ، كما تم إستضافة العالم الدكتور محمد محمود لتصنيع حاسوب مصري بشركات الإنتاج الحربي وربطه بالأقمار الصناعية وكذلك التعاون مع العالم الدكتور هانى مصطفى الذى أوضح اهتمامه بالمصانع الرقمية في اطار تطبيق مفهوم الثورة الصناعيه الرابعة واخيرا التعاون مع الدكتور هشام العسكري حول ابحاثه في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية.

ويأتي التعاون الدائم والوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سعيا لتحقيق التنمية المستدامة -2030.