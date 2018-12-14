أخبار مصر | "السامية لحقوق الإنسان" تكرم رضا عبد العزيز في الذكرى السبعين للإعلان العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السامية لحقوق الإنسان" تكرم رضا عبد العزيز في الذكرى السبعين للإعلان العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقيم حفل التكريم بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم في مجال حقوق الإنسان، كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.
وأدار "عبد العزيز" هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمي بيروت رويدا الحاج تناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية في الثقافة والأدب والدراما، ودور الأديان في مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.
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