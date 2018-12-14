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أخبار مصر | "السامية لحقوق الإنسان" تكرم رضا عبد العزيز في الذكرى السبعين للإعلان العالمي

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كرم المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيًا الباحث رضا عبد العزيز رئيس قطاع التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضمن ثلاثون مدافعًا عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية تم تكريمهم هذا العام بمناسبة مرور سبعون عاماُ على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأقيم حفل التكريم بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم في مجال حقوق الإنسان، كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.
وأعقب الاحتفالية لقاء مفتوح بحضور أكاديميين وسفراء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب حول مواجهة خطاب الكراهية.

وأدار "عبد العزيز" هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمي بيروت رويدا الحاج تناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية في الثقافة والأدب والدراما، ودور الأديان في مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.

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