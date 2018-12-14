أخبار مصر | نقيب الصيادلة: إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية تنفيذا لقانون حماية المستهلك‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة: إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية تنفيذا لقانون حماية المستهلك‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محى الدين إبراهيم، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، الشكر لرئيس جهاز حمايةالمستهلك، اللواء راضي عبدالعاطي لتأكيده على تفعيل قانون حمايةالمستهلك علي الشركات التي تمتنع عن سحب الادوية منتهية الصلاحية.

وقال نقيب الصيادلة إن هناك تنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية صلاحية من الأسواق تنفيذا للقانون، حيث يعاقب ويضع ضوابط لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أكد ان الشركات مطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وفي حال رفضها تتعرض مصانعها للغلق، ومحاربة بيع الدواء من خلال تطبيقات الموبيل او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او العيادات او القنوات الفضائية، وحماية الصيدليات من خلال الزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وفق قانون حماية المستهلك الجديد والذي يلزم بسحب السلع منتهية الصلاحية، وقمع الغش والتدليس بوضع اسماء علي واجهات الصيدليات مخالفة للاسماء الصادر بها ترخيص هذه الصيدليات.