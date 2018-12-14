مصر | حملات مرورية على الطرق بالجيزة خلال 24 ساعة وتحرير 4900 مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية على الطرق بالجيزة خلال 24 ساعة وتحرير 4900 مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بشن حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 4900 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وتحرر محضر عن كل واقعة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.