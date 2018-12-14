مصر | النيابة تأمر بحبس أفريقي بتهمة النصب بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس أفريقي بتهمة النصب بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس شخص ينتمى لدولة أفريقية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب.

وتبين من التحقيقات أن القرية السياحية تحت الإنشاء فى مرسى علم، والمتهم استولى من مالكها على مبالغ مالية، بدعوى تسديد رسوم تحويل مبالغ مالية بالدولار، من بلده لمشاركته فى المشروع.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من العاملين فى مقهى بالاشتباه فى شخصين أحدهما من أصول أفريقية وبحوزته صندوق أبيض.

وبالانتقال والفحص تبين لرجال المباحث أن أحد الشخصين هو "أركلينى.م.ص" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 35 سنة، وبحوزته كارنيه الاتحاد العام لطلبة أفريقيا بجمهورية مصر العربية "مزور" وجواز سفر يشتبه فى صحته وصندوق من الفوم أبيض اللون داخله مجموعة من الأوراق تشبه فى شكلها وحجمها عملة الدولار -كيس بلاستيك داخله مجموعة من الأوراق سوداء اللون- زجاجة داخلها مادة كيميائية مجهولة، والشخص الثانى هو "محمد.ع.م" 54 سنة، مدير وشريك بإحدى الشركات ومقيم بدائرة القسم.

وبسؤال الأخير قرر أنه يملك قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ونظرًا لتعسره ماديًا نشر إعلان عبر الإنترنت لطلب شريك المشروع، وفى وقت لاحق اتصل به المتهم الأول وادعى أنه موظف بسفارة دولة أفريقية ويرغب فى مشاركته بالمشروع السياحى، واستولى منه على 1550 دولارا و270 ألف جنيه بدعوى تسديد رسوم تحويل مبالغ مالية بعملة الدولار لاستكمال المشروع، وطلب مقابلته فى محل الضبط لتسليمه مليون دولار، إلا أنه فوجئ بحضوره وبحوزته المضبوطات، وادعائه بقدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى دولارات واتهمه بالنصب.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه لا يحمل أى أوراق تفيد جنسيته ومحل إقامته.