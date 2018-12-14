مصر | إحالة "حلاق" المرج للمحاكمة العاجلة بتهمة القتل العمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة "حلاق" المرج للمحاكمة العاجلة بتهمة القتل العمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الشهود.. المتهم نفذ جريمته عن عمد باستخدام المقص بسبب خلافات سابقة

قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية رقم 24892 لسنة 2018 جنايات المرج والمقيدة برقم 1368 كلى شرق القاهرة، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تبين من تحقيقات النيابة العامة قتل المتهم سيد.س 34 سنة يعمل حلاقًا، أحمد عبد التواب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا "مقص"، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده باستخدام المقص، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأوضحت قائمة أدلة الثبوت أن الشاهد الأول عادل وهبة 57 سنة، مهندس معمارى، أكد فى أقواله أمام النيابة العامه أنه أبصر المتهم يحدث إصابات بالمجنى عليه التى أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض وذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

وشهد حسن الوحش 47 سنة موظف بجامعة عين شمس، برؤية المتهم ينهال على المجنى عليه باستخدام المقص حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أكد طاهر على مدير حسابات فى أقواله أمام النيابة العامة، بوجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجنى عليه، وعلى أثرها هدد المتهم الضحية بالقتل قبيل ارتكابه الجريمة.

وكشف تحريات الرائد محمد شاهين، معاون مباحث المرج عن أن تحرياته السرية دلته على وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجنى عليه، قام على أثرها الجانى بإحداث إصابة الأخير التى أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض "مقص"، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وأرشده عن السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.