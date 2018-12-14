مصر | بعد حبسهم.. استعجال التحريات حول تشكيل عصابي تخصص سرقة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حبسهم.. استعجال التحريات حول تشكيل عصابي تخصص سرقة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الخاصة بـ3 أفراد كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بالتجمع الخامس وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس القبض على كل من "محمد.ش" 37 سنة - عاطل، سبق اتهامه فى 22 قضية آخرهم "سرقة متنوعة"، و"سيد.أ" 46 سنة - عاطل، سبق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة متنوعة"، و"على.م" 36 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة متنوعة، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكى ملك وقيادة الأول بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين.

وبإرشادهم ضبط رجال المباحث بعض المسروقات لدى عميلهم المقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتبين أنه سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "حيازة سلاح بدون ترخيص".