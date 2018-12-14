المفوضية الأوروبية توصي بخفض نسب الفحوصات الخاصة بالموالح المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أوصت بتخفيض نسبة الفحوصات الخاصة بالصحة النباتية للموالح المصرية التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي من 100% إلى 75%.

وأضاف أبوستيت- في تصريح اليوم الجمعة- أن مكتب التمثيل التجاري في بروكسل خاطب وزارة الزراعة بشأن متابعته مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن، لافتا إلى أن توصية الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية بتخفيض نسبة الفحوصات، تأتي في ضوء التحسن بالإخطارات الخاصة بالموالح المصرية، موضحًا أنه سيتم عرض تلك التوصية على اللجنة المعنية الأسبوع المقبل لإقرارها رسميا.

وكلف وزير الزراعة، الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بتشديد الفحوصات على الموالح المصرية في محطات الفرز والتجهيز، تمهيدًا لمخاطبة المفوضية الأوروبية من جديد لتخفيض نسب الفحص الإجبارية، في ضوء خفض عدد الإخطارات وتشديد الرقابة الحجرية على الموالح المصرية للحفاظ على جودة وسمعة الموالح المصرية في الأسواق المختلفة حول العالم.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا، ساهمت بشكل كبير في فتح أسواق جديدة في الخارج، كذلك الحفاظ على الأسواق الحالية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية بها، بما يحافظ على سمعة مصر التصديرية.

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