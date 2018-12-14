"أبوالعينين" لرئيس نيجيريا السابق: السيسي سيقود إفريقيا للأمام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبل رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس نيجيريا السابق أولوسجان أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلى مريام ديسالين، ولفيف من كبار الشخصيات الأفريقية التي شاركت في منتدى أفريقيا الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ.

واصطحب "أبوالعينين"، رئيس نيجيريا السابق، في جولة تفقدية بشبكة الطرق والأنفاق، ومحطة الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "أبوالعينين" لـ"أوباسانجو" أن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة الانتهاء من المحطات الكهربائية، كاشفًا خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها ستضم 7 ملايين مواطن، مع إقامة نقلة حضارية في مسألة الإسكان، وإقامة عاصمة جديدة في كل محافظة.

وشرح "أبوالعينين" لرئيس نيجيريا السابق ما تعرض له في فترات معينة مرت بها مصر وتهديد بعض الأشخاص في عهد الإخوان له بالقتل، وكشف له عدم رغبته في مغادرة مصر.

وخلال حفل العشاء الذي أقامه، لفت "أبوالعينين" إلى أن الجميع من الدول الأفريقية، يؤكدون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقود أفريقيا إلى الأمام، وسيفتح ملفات عديدة، وتحدثوا عن أن القارة تمتلك مقومات كثيرة.

وقال أبو العينين: "إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: "أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها".

وأضاف أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل وستجعل الحركة الاستثمارية في القارة نشيطة.

وأشار "أبوالعينين" إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقي في شتى المجالات؛ مؤكدًا أن مشكلة التجارة في النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات.

وأضاف أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدي استثماري ضخم يغزو العالم؛ ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا؛ وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم، لافتا ان أوروبا كانت تريد استغلال قدرات افريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلي والتكنولوجي لأنها تبحث عن المكسب.

وقال "أبوالعينين" إن الطاقة تعد المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة، وهي من أعلى معدلات الساعات التي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة.

واستطرد: "مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا"، مؤكدا أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية؛ رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة؛ لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب وأمنت العالم من الارهاب والارهابيين.

وأوضح أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمي بين القارات؛ وان تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الافريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات في العالم.

وأشار "أبوالعينين" إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة؛ لافتا أن مصر لديها رؤية قوية وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل؛ وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا.