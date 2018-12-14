ضبط 15 طن زيت طعام فاسدة سبق استخدامها بمصانع الشيبسي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط مباحث التموين بالجيزة عن مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام بمنطقة الهرم، ضُبط بداخله كميات كبيرة من الزيت السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بأن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتنقيته من الشوائب بإضافات مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية، وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن وتم ضبط 15 طن زيت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.