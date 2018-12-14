ضبط 14 طن منظفات مغشوشة داخل مصنع بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، مصنعا غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتمكن العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول، وبلغ إجمالي المضبوطات 14 طنا من المنظفات غير صالحة للاستخدام.

أمام اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعترف المتهم أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من المنظفات المغشوشة، واستخدامه مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.