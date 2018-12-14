مباحث التموين تداهم مصنع منظفات غير مرخص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 86 قضية متنوعة، أبرزها 11 منشأة بدون ترخيص و10 مخابز مخالفة و22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية.

كما تم ضبط 5 قضايا غش تجاري (أعلاف حيوانية - مصنع منظفات غير مرخص - زيت طعام وخل - شواحن بطاريات موبايلات - محل بويات).

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.