القبض على 20 عنصرا إجراميا وتنفيذ 190 حكما خلال حملة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة وتجار ومتعاطي المواد المخدرة بمركز أوسيم.

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض و13 طلقة مختلفة الأعيرة.

وأسفرت الحملة التي قادها العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث القطاع، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، عن تنفيذ 190 حكما قضائيا بينها 5 بالسجن المؤبد فضلا عن ضبط 10 مسجلي خطر و10 آخرين من النوعيات الخطرة ومراقب هارب.

كما نجحت الحملة بمشاركة العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم ونائبه الرائد محمود بسيوني في القبض على 18 متهما بالاتجار في المواد المخدرة عُثر بحوزتهم على 260 جرام حشيش، 650 قرصا مخدرا، 1400 جرام إستروكس و70 جراما من مخدر الهيروين.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.