القبض على 11 مشتبها به في حملة بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بشارع فيصل.

وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق، والحماية المدنية، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 11 مشتبها به.

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء حسن الدماطي تم إزالة 105 كراسي، 16 طرابيزة، 8 ثلاجات، 10 استاندات حديدية، وتحرير 13 حالة سحب تراخيص و30 مخالفة نموذج 125.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.