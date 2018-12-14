ضبط 34 ألف قرص مخدر و51 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 52 متهمًا بينهم 51 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وقضية تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 1735 جرام حشيش، 34 ألفا و916 قرصًا مخدرًا، 162 جرام هيروين و1800 جرام من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 11 متهمًا، عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، و3 طبنجات و26 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.