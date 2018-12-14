أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: تلقينا ٢٤٢٠ رسالة في الأسبوع السابع بـ"صوتك مسموع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: تلقينا ٢٤٢٠ رسالة في الأسبوع السابع بـ"صوتك مسموع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" ، بالديوان العام للوزارة والفرق التنفيذية بالمحافظات بسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين وبذل كل الجهود لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الخاصة بتفعيل كافة آليات التواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل التنفيدية بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح "شعراوي" أن إجمالى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة في الاسبوع السابع سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الايميل بلغت ٢٤٢٠ رسالة منها ٤٤٧ شكوى تم حل ٨٣.٢٪؜ منها ، مشيرًا إلى أن أكثر الشكاوي خلال الأسبوع السابع كانت خاصة بالقمامة والفساد والتعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والاشغالات.

وأضاف الوزير أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس أب " في الاسبوع السابع بلغت ٤٠٠ شكوي تم حل ٨٢ % وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات كما تبين من التقرير شكاوي القمامة بلغت ٢٥٪؜ والفساد ٦.٢٥٪؜ والتعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ٧.٧٥٪؜ ومخالفات البناء ٢٦.٧٪؜ والاشغالات ٣٣.٥٪؜.

وقال "شعراوي" إن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.