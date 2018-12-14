أخبار مصر | "شعراوي": البحيرة من أكثر المحافظات استجابة لمبادرة "صوتك مسموع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": البحيرة من أكثر المحافظات استجابة لمبادرة "صوتك مسموع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقرير الأسبوع السابع عن سير عمل مبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلي أن محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والجيزة والدقهلية وبورسعيد والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتي يوم ١٢ ديسمبر الجاري.

وأكد التقرير أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها وحتي الاسبوع السابع وصل ١٧٣١٩ رسالة منها ٣٨٧٠ شكوى تم حل ٨٩.٠٤ % من الشكاوي وجاري حل الباقي.

وتضمن التقرير، ٢٠ رسالة وتم الرد عليها وتضمنت ٧ شكاوي وتم الرد علي ٥ شكاوي وجاري حل شكوتين ، كما استقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على " الفيس بوك " ٧٨٢ رسالة بلغ عدد الشكاوى ٤٠ شكوى وتم الرد على ٨٠٪؜ % منها ، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة (ت: 15330) ٤٠ مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة .

يذكر ان المبادرة تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم " الواتس أب " : وهو(01150606783).