شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى نائب رئيس البنك الدولى لشئون البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

خلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية علي مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أسهم في مساعدة مصر فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

من جانبه أكد ديوب أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي نفذتها الحكومة.

وأضاف ديوب أن البنك يتطلع إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من خلال ثلاثة مجالات تعاون رئيسية هي: النقل الجوي وما يرتبط به من زيادة الرحلات الجوية بين دول القارة، والتعاون في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، حيث يمكن لمصر من خلال موقعها الجغرافي وإمكاناتها أن تكون محوراً لتوزيع الطاقة في أفريقيا، وأخيراً مجال الربط الكهربائي بين دول القارة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز أجندة التنمية في القارة الأفريقية، لا سيما وأن مصر تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة في المجالات الثلاثة المقترحة.

ووجه رئيس الوزراء، وزيرة الاستثمار بالتنسيق مع مسئولى البنك الدولى لوضع خطة طريق لتنفيذ التعاون المقترح، بحيث تكون الخطة جاهزة قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام القادم.