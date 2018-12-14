شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على مزاعم ربط حملة "100 مليون صحة" بمنحة مجانية من الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية، وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.

ونفت الوزارة تماماً بأن حملة "100 مليون صحة" منحة مجانية من منظمة الصحة العالمية، وإنما هي مبادرة مصرية رئاسية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وتابع بيان صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أن وزارة الصحة أكدت أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج بها، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.