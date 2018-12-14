شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس يكشف رفض بنوك العالم السندات الحكومية للدوحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، رفض بنوك العالم سندات الحكومية للدوحة، بسبب ارتباطها بتمويل الإرهاب والمقاطعة العربية.

ونشر "قطريليكس"، فيديو تحت عنوان "بنوك العالم ترفض سندات الإرهاب"، والذى قال من خلاله إن "معاناة الدوحة تتفاقم مع استمرار المقاطعة، حيث أصدرت قطر سندات بـ 12 مليار دولار لأول مرة منذ 2016، لتعويض عجز الموازنه وخسائر تذبذب سعر الريال، وأدى التدهور الاقتصادى إلى عزوف عالمى من سندات الدوحة".

وأضاف أن البنوك انسحبت من الإصدار الاكبر فى تاريخ قطر، والتوجه إلى السندات السعودية بقيمة 11 مليار دولار، موضحًا أن وكالة فيتش فضحت تأزم الوضع المالى لدويلة الحمدين، وتجاوز عجز الموازنة القطرية إلى 7.7 مليار دولار فى 2018.

وتابع قطريليكس أن هناك تفاقم لأزمة السيولة فى بنوك الدوحة مع استمرار المقاطعة، وأن هناك 10 مليار دولار ودائع أجنبية فقدها القطاع المصرفى منذ يونيو الماضى، وفشل الحمدين فى السيطرة على الأزمة رغم زيادة الودائع الحكومية، موضحًا أن بنك قطر المركزى ضخ 85 مليار دولار فى البنوك خلال 10 أشهر الماضية.