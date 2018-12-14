شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا للتعاون الدائم بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تشارك وزارة الإنتاج الحربى بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعدد من قيادات الوزارة فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المقام بالغردقة الفترة من 18:17ديسمبر2018، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التعاون الدائم مع خبراء وعلماء مصر بالخارج فى تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بالوطن، ويأتى هذا من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على الترحيب بالتعاون مع جميع العلماء والأهتمام بالتعليم بشكل خاص إيمانا بأن المستهدف لن يتحقق إلا بوجود طفرة علمية تؤدى إلى طفرة صناعية تنعكس على إقتصاد البلاد.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد العصار يرحب بالتعاون الدائم مع علماء مصر بالخارج والداخل، فقد تم التعاون مع عدد من العلماء، وكان أبرز أطر التعاون مع الدكتور نبيل المراغى لإنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحى بتقنية جديدة توفر فى استهلاك الطاقة ومساحة الأرض وتدوير المياه أكثر من مرة ، والاستفادة من خبرة الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغى لتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بشركات ومصانع الإنتاج الحربى، كما تم التعاون مع الدكتورعبد الحليم عمر فى إنتاج "الهراس أمير" لرصف الطرق بدون تشققات، وقد تم إجراء العديد من اللقاءات مع الدكتور هانى الكاتب للوصول إلى تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية لتوفير المياه، كما تمت استضافة العالم الدكتور محمد محمود لتصنيع حاسوب مصرى بشركات الإنتاج الحربى وربطه بالأقمار الصناعية، وكذلك التعاون مع العالم الدكتور هانى مصطفى الذى أوضح اهتمامه بالمصانع الرقمية فى إطار تطبيق مفهوم الثورة الصناعيه الرابعة واخيرا التعاون مع الدكتور هشام العسكرى حول أبحاثه فى مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية.

ويأتى التعاون الدائم والوثيق بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سعيا لتحقيق التنمية المستدامة 2030.