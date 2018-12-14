شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير الأسبوع السابع عن مبادرة "صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير الأسبوع السابع عن سير عمل مبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وذلك فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والجيزة والدقهلية وبورسعيد والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة فى حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتى يوم 12ديسمبر الجارى، وأكد التقرير أن عدد الرسائل التى وردت للمبادرة منذ انطلاقها حتى الأسبوع السابع وصل إلى 17319 رسالة منها 3870 شكوى تم حل 89.4% من الشكاوى وجارى حل الباقى.

ومن جانبه طالب اللواء محمود شعراوى العاملين بالمبادرة بالديوان العام للوزارة والفرق التنفيذية بالمحافظات بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وبذل كل الجهود لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الخاصة بتفعيل كل آليات التواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت فى الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل التنفيدية بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء شعراوى أن إجمالى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة فى الأسبوع السابع سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل بلغت 2420 رسالة منها 447 شكوى تم حل 83.2%؜ منها، موضحاً أن أكثر الشكاوى خلال الأسبوع السابع كانت خاصة بالقمامة والفساد والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإشغالات.

وأضاف الوزير أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس آب" فى الأسبوع السابع بلغت 400 شكوى تم حل 82% وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات، كما تبين من التقرير شكاوى القمامة بلغت 25%؜ والفساد 6.25%؜ والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 7.75%؜ ومخالفات البناء 26.7%؜ والإشغالات 33.5%، وقال شعراوى إن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.

وتضمن التقرير الذى تلقاه الوزير أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى 20 رسالة وتم الرد عليها وتضمنت 7 شكاوى وتم الرد على 5 شكاوي وجارى حل شكوتين ، كما استقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" 782 رسالة، بلغ عدد الشكاوى 40 شكوى وتم الرد على 80% منها، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة "ت: 15330" 40 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بإسناد بعض مهام وحدة "صوتك مسموع" لفريق من ذوي القدرات الخاصة للتواصل مع كل أطياف المجتمع لنقل شكواهم من خلال عدة وسائط أهمها مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال موقع الوزارة الإلكترونى، وكذلك من خلال الاتصال المسموع الهاتفى، بغض النظر عن نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، فإن تنوع الوسائط الإلكترونية يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وبالتالى تتحقق أهداف الوحدة من حيث التواصل المجتمعى والرد على شكاوى المواطنين والاستفادة من العاملين ذوى القدرات الخاصة فى الوقت ذاته. ومن ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوى الوحدة المشرفة على ذوى الإعاقة بوزارة التنمية المحلية بتلقى الشكاوى الخاصة والتنسيق مع الوحدات الفرعية الخاصة بالإعاقة بالمحافظات للتعرف على سبل مواجهة المشكلات التي يمرون بها، وتدبير الاعتمادات اللازمة للنهوض بملف ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الوزارة والمحافظات المتصلة لإحياء عام 2018 عامًا للإعاقة تمشيًا مع ما طرحه الرئيس في هذا الشأن. وأكد على التواصل المؤسسى فى هذا الملف المهام والحيوى مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الوزارة وممثلى المجلس، مشيدا بالمبادرات المتنوعة فى المحافظات المختلفة، و باستضافة المحافظات لفاعليات ثقافية ومهرجانات لذوى الإعاقة، ومنها استضافة محافظ دمياط والبحر الأحمر لأوركسترا "النور والأمل" لذوي الإعاقة البصرية، مما يسهم فى دعم قدرات هؤلاء الفتيات اللاتي يقدمن أفضل الموسيقى العالمية والشرقية واللاتى كرمهم الرئيس مؤخرًا، وشدد على المسئولية المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة بوصفهم يشكلون قدرة إنتاجية فاعلة لو أحسن الاستفادة من قدراتهم فى المجالات المختلفة، وتدرس وزارة التنمية المحلية حاليًا توقيع بروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. من ناحية أخرى وجه الوزير مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بإعداد دورات تدريبية متخصصة لكيفية إدماج ذوى الإعاقة فى عمل الوزارة والمحافظات، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة والالتزام بالنسب المقررة قانونًا وهى 5% من القوى العاملة.

يذكر أن المبادرة تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم "الواتس أب " 01150606783، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" "www.facebook.com/sotakmasmwo " رقم الخط الساخن 15330 والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.