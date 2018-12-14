شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الانتهاء من تنفيذ 98% من محور الدخيلة بالإسكندرية بتكلفة 492 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلانتهاء من تنفيذ 98%من أعمال محور ميناء الدخيلة بالإسكندرية للربط مع الطريق الساحلى الدولى بتكلفة 492 مليون جنيه والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل لصالح هيئة ميناء الاسكندرية.

وأوضح وزير النقل وفق بيان صحفي ان المشروع عبارة عن وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى ويتكون من طريق أرضى بطول 2500 م و كوبرى علوى بطول 1000م و كوبرى علوى اعلى محور التعمير بطول 550 م منوها الى ان المشروع سييساهم في تحقيق سيولة مرورية بطريق العجمى والبيطاش والذى سيكون نهايته بالطريق الدولى الساحلى.

وأكد وزير النقل أنه تم مراعاة تدعيم الكوبري بالعلامات الإرشادية والإضاءة وربطه بالطرق الأخرى وان المشروع يهدف الى ربط ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم بالطريق الدولي، وأنه يعتبر أحد أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل التكدسات المرورية بمحافظة الاسكندرية ، والعمل على انسيابية حركة خدمة ميناء الدخيلة الذي يمر به 25% من تجارة جمهورية مصر العربية والمنطقة الصناعية الملاصقة .

ولفت وزير النقل أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل الى 3500 شاحنة يوميا حاليا ، متوقع أن تصل الى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات الى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل ، وتؤدي الى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة و العجمي بالبيطاش.

وأشار وزير النقل الى ان المشروع سيؤدى الى ربط ميناء الدخيلة بمسار حركة حر بالطرق السريعة الإقليمية لمحافظة الإسكندرية وتشمل الطريق الدولي الساحلي السريع الذي يرتبط بالطريق الصحراوى مصر– الإسكندرية وباقي الطرق الإقليمية للمحافظة ، بالاضافة الى حل الاختناق الحالية فى مخارج ومداخل الميناء والتي تؤدى إلى اختناقات مرورية بطريق الإسكندرية العجمي، كما تقلل الاستفادة المثلى بإمكانيات الميناء الكبيرة ورفع كفاءة الحركة من والى ميناء الدخيلة ، حيث أنه يعتبر استكمال لخطة تطوير متكاملة بدأت من خلال مشروع تطوير ميناء الدخيلة بتنفيذ بوابات حديثة وساحات متميزة للفحص والتصاريح بمساحة اجمالية 60 ألف م2 ، تشمل ساحات انتظار وفحص ومدخل ومخرج أرضي وبوابات جمركية تشمل 6 بوابات لحركة الدخول و6 للخروج ، وبإضافة لبوابتين طوارئ و منع التقاطعات داخل الميناء بين طرق الحركة الرئيسية ومسار وأحواش خدمة السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن ميناء الدخيلة يعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 5.3 مليون متر مربع ، ويساهم بنسبة كبيرة من حجم الحركة بميناء الاسكندرية (بإجمالي 22مليون طن) نظرا لعمق أرصفته وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة ، إلا أن المينــاء يفتقد الربط الجيد بالطرق السريعة ويؤدي إختلاط حركة الشاحنات منه واليه إلى مشاكل عديدة مع المناطق السكنية المحيطة بالميناء )منطقة الدخيلة فى الشرق ومنطقة العجمى بالغرب.