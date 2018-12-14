شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المفوضية الاوروبية توصى بخفص نسب الفحوصات الخاصة بالموالح المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عز الزين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الاوروبية ، أوصت بتخفيض نسبة الفحوصات الخاصة بالصحة النباتية للموالح المصرية من 100% الي 75%، التي يتم تصديرها الي دول الاتحاد الاوروبي.

وأشار أبو ستيت الي مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل، قد خاطب وزارة الزراعة، بشان متابعته مع المفوضية الاوروبية بهذا الشأن ، لافتا الي ان توصية الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الاوربية بتخفيض نسبة الفحوصات، تأتي في ضوء التحسن بالاخطارات الخاصة بالموالح المصرية، واوضح انه سيتم عرض تلك التوصية على اللجنة المعنية الأسبوع المقبل للاقرارها رسميا.

وكلف وزير الزراعة، الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، بتشديد الفحوصات على الموالح المصرية في محطات الفرز والتجهيز، تمهيدا لمخاطبة المفوضية الاوربية من جديد لتخفيض نسب الفحص الاجبارية في ضوء خفض عدد الاخطارات وتشديد الرقابة الحجرية على الموالح المصرية للحفاظ علي جودة وسمعة الموالح المصرية في الأسواق المختلفة حول العالم.

ومن جهته أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان الجهود التي بذلتها مصر مؤخرا، ساهمت بشكل كبير في فتح أسواق جديدة في الخارج، كذلك الحفاظ على الأسواق الحالية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية بها، بما يحافظ سمعة مصر التصديرية.