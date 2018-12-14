شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يرفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم رفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث بالمدينة، لافتا إلى أنه يأتى ذلك فى ضوء الاهتمام بكافة أحياء المدينة.
وأضاف أن خطة الجهاز للعام المالى 2018 تتضمن رفع كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، خاصة فى الأحياء الأول والثالث.
وأوضح أن مشروعات الطرق المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تنفيذ محور العبور، ومرافق سكن مصر ودار مصر المرحلة الثانية، وطريق الـ90 الشمالى والجنوبى، واستكمال المرحلة الثانية من محور جمال عبد الناصر.
وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز خصص مبلغ 4 مليارات جنيه لتنفيذ الطرق فى موازنة العام الجارى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروعات الطرق خلال موعد أقصاه مارس 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يرفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .