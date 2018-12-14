شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال نقيب الصيادلة، فى بيان، إن هناك تنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق تنفيذا للقانون، حيث يعاقب ويضع ضوابط لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأكد أن الشركات مطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وفي حال رفضها تتعرض مصانعها للغلق، ومحاربة بيع الدواء من خلال تطبيقات الموبيل أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او العيادات او القنوات الفضائية، وحماية الصيدليات من خلال الزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وفق قانون حماية المستهلك الجديد والذى يلزم بسحب السلع منتهية الصلاحية، وقمع الغش والتدليس بوضع اسماء علي واجهات الصيدليات مخالفة للاسماء الصادر بها ترخيص هذه الصيدليات.