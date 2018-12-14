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شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة بالدقهلية تنتحر شنقا بعد سحب والدها هاتفها المحمول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تخلصت طالبة بمركز المنصورة من حياتها بالانتحار شنقا ، بعد أن عاقبها والدها بسحب هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب.
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى من مستشفى التأمين الصحى بسندوب بوصول شيماء ا م 14 عام طالبة ومقيمة بلجاى مركز المنصورة جثة هامدة.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدها ووالدتها قررا بقيامها بشنق نفسها بواسطة حبل ملفوف حول رقبتها معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومها، وذلك لقيام والدها باخد هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب، ومحاولتها الانتحار منذ أسبوع، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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