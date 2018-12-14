مباراة الأهلي وجيما والانتخابات التكميلية.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوجه اليوم الناخبون المصريون في الخارج إلى التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، كما يواجه الفريق الأول للنادي الأهلي، في السادسة مساء، فريق جيما ابا جيفار الاثيوبي، وذلك ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم في أجندة الأحداث والتي يستعرضها الخليج 365 في السطور التالية:

القاهرة.. يتوجه الناخبون المصريون في الخارج إلى التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدوائر الانتخابية "محافظة الفيوم، الدائرة الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية، محافظة الغربية، الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى، محافظة شمال سيناء، الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش، بواقع مقعد واحد عن كل دائرة".

القاهرة..تصل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتورة ثريا بشعلانى، يرافقها وفد من المجلس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تلتقي خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

نيويورك.. تطلع السويد، مجلس الأمن الدولي على اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام التي عقدت في ريمبو السويدية بين الحكومة الشرعية باليمن والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة.

فريتاون (سيراليون).. يبدأ الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بسيراليون لمناقشة مسار الإصلاح الجاري بمنظمة الأمم المتحدة، وإعداد استراتيجية الاتحاد الأفريقي من أجل ترقية المطالب الشرعية لإفريقيا لتكون ممثلة بشكل عادل ومنصف على مستوى مجلس الأمن .

بريشتينا (كوسوفو).. يصوت أعضاء برلمان كوسوفو، البالغ عددهم 120 عضوًا، على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي، ومن المنتظر أن يتكون جيش كوسوفو من 5 آلاف فرد ، علاوة على ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط.

الإسكندرية.. يواجه الفريق الأول للنادي الأهلي، في السادسة مساء، فريق جيما ابا جيفار الاثيوبي، على استاد برج العرب، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.