شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع التيار الكهربائى عن مركز ومدينة طوخ بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات طوخ بالكامل ومحطة محولات القليوبية، غدًا السبت، لعمل الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، وذلك من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا من اليوم نفسه.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مركز ومدينة طوخ بالكامل، موضحة أن أهم المناطق المتأثرة بالفصل هى المشتركين من الوحدات الصحية الموجودة بالقرى، وعمليات المياه والصرف وشركة الأغذية والمصنع الحربى.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات، وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.