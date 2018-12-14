شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى تطوير شوارع منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، إنه يتم الأن تطوير منطقة أرض اللواء، حيث تم تغيير شبكات الصرف الصحى والمياه بعدة شوارع، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث شهور سيتم البدء فى رصف الشوارع التى تم تغيير الشبكات بها.

وأضاف الشبكشى لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة ميت عقبة وإنارة الشوارع بتمويل من منحة الوكالة الفرنسية.

وتشمل خطة تطوير منطقة أرض اللواء بحى العجوزة، إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى والإنارة، ورصف الطرق وتركيب 24 حنفية حريق، ومنطقة ميت عقبة، وتطوير شبكات الصرف الصحى والإنارة وتنفيذ شبكات مياه وتوفير صناديق قمامة وتركيب 26 حنفية حريق وأعمال تشجير.