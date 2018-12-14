حدث ليلاً.. السيسي يعلق على مظاهرات الوقود في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلو أمس، الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على المستويين المحلي والدولي.

كان أبرزها مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، والتي تحدث فيها عن جولته بمشروعات العاصمة الإدارية، ومظاهرات الوقود في أوروبا.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

المداخلة الكاملة للرئيس السيسى مع الإعلامي شريف عامر -فيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المُذاع عبر فضائية Mbc Masr، مساء الخميس، للحديث عن لقائه بالسيدة نحمده، سائقة الميكروباص، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي: الإعلام يقدم "دون قصد" صورة مغايرة لواقع الشارع المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وسائل الإعلام "دون قصد" قد تقدم صورة مغايرة لواقع الشارع المصري، لافتًا إلى أن هناك حالة من الرضا الشديد لدى العمال في جميع المواقع دون تقديم شكوى من صعوبة الظروف المعيشية.

السيسي عن سيدة "الميكروباص": "هي دي الست المصرية"

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فخره بمقابلة سائقة الميكروباص خلال تفقده العاصمة الإدارية الجديدة ومحور المشير طنطاوي اليوم الخميس، قائلاً: "أنا فخور بالسيدة نحمده سائقة الميكروباص".

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن تفاصيل طقس 48 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، اليوم الخميس، توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 ديسمبر 2018 وحتى 15 ديسمبر.

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الجمعة، حركة تنقلات ضباط المديرية.

وشملت الحركة، تعيين العميد محمد يوسف، رئيسا لقطاع مباحث القاهرة، المقدم عمرو الحسيني رئيسا لمنباحث الشروق، المقدم حسام ناصر رئيسا لمباحث قسم أول مدينة نصر.

مصدر بالداخلية: على أتم الاستعداد لتأمين أمم إفريقيا 2019

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين أي احتفالية أو بطولة تقام على الأراضي المصرية.

"تطوير العشوائيات" تكشف حقيقة بناء أكبر برج في إفريقيا بمثلث ماسبيرو

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الشركات بدأت في تطوير العشوائيات قبل عام 2019، أي قبل الموعد المحدد لها، معقبًا: "نحاول أن نسبق الخطة الزمنية التي وضعت لتطوير العشوائيات".

متحدث الوزراء يكشف شروط منح الأراضي لمستثمري الصعيد مجانًا

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الخميس.

بيان الداخلية.. الآثار: اعترافات مساعدي السائحين تؤكد صحة واقعة تسلق الهرم

قال الدكتور أسامة النحاس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الآثار، إن الوزارة لم تعلم بإلقاء وزارة الداخلية القبض على المتهمين في مساعدة السائحين الدنماركيين لتسلق الهرم وتصويرهما فيديو إباحي أعلى قمة "خوفو".

انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4" -فيديو

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، لانطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الأردني " العقبة - 4 "، والذى يستمر حتى الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين.

ترحيب أمريكي وعربي باتفاق "الحُديدة"

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالتقدم الحاصل بين الأطراف اليمنية في السويد، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الحاصل بشأن الحديدة وتعز.

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج في فرنسا يوم الثلاثاء الماضي.

مجلس الشيوخ يصوت لصالح قرار بوقف دعم واشنطن العسكري للتحالف في اليمن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا يطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف العربي بقيادة السعودية في عملياته باليمن، بحسب وكالة رويترز.

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. والمستوطنون مستمرون في الهجوم على السيارات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، مساء اليوم الخميس.

فيتنام ترغب في استضافة القمة الثانية بين ترامب وكيم

ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس أن فيتنام أبدت رغبتها في استضافة القمة الثانية المتوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

عامر حسين يحدد لمصراوي.. أسماء 10 ملاعب في ملف كأس الأمم

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه تم تحديد 10 ملاعب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال نجاح الملف المصري.

أهداف الخميس.. سقوط ميلان.. هدف آرسنال.. وتعادل تشيلسي

يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي:

حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في الفاتيكان.. وهكذا علق

نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على اختياره للغناء في الفاتيكان، ليكون أول فنان عربي يغني لأعياد الميلاد هناك.

زياد الرحباني يكشف عن أسباب عزلته وعودته إلى الفن مجددًا

كشف الفنان اللبناني زياد الرحباني، عن اتخاذه قرارًا بالعزلة لمدة عامَين و3 أشهر، واعتزال الموسيقى، لظروف تتعلق بتنفيذ العمل والحياة المهنية الصعبة.

بالفيديو.. ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها

نشرت الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها من خارج الوسط الفني.

بالفيديو والصور- الرعب والدم يسيطران على برومو "122"

طرحت شركة مقام للإنتاج الفني للمنتج سيف عريبي، البرومو الرسمي الأول لفيلمه "122" للمخرج ياسر الياسري، وذلك عبر الصفحة الرسمية التي تحمل اسم الفيلم على موقع "فيسبوك"، والذي من المقرر إطلاقه في 2 يناير المُقبل بدور العرض المصرية، و10 يناير في الدول العربية.