بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن تفاصيل طقس 48 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، اليوم الخميس، توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 ديسمبر 2018 وحتى 15 ديسمبر.
ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وتشير توقعات المركز إلى أنه بالنسبة لطقس اليوم الخميس، توجد احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، في حين أنه من غير المتوقع سقوط أمطار خلال أيام 14 و15 ديسمبر الجاري.
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