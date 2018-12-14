أخبار مصر | الأرصاد عن طقس الجمعة: مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد عن طقس الجمعة: مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتسجل درجة القاهرة بالقاهرة الصغرى 15 والعظمي 22، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24، كاترين الصغرى 4 العظمى 18، ونخل الصغرى 5 والعظمى 18.

وعن سقوط الأمطار قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، معقبا: "إحنا إجازة من الأمطار خميس وجمعة وسبت".

وأوضح "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة خلال النهار، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.