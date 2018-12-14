أخبار مصر | بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.. ترامب يوقع قانونًا لتكريم "السادات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.. ترامب يوقع قانونًا لتكريم "السادات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "الحرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قانونًا لتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاده، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.