شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 10 طرق لزيادة إنتاج 4 من محاصيل الخضر تحت الصوب ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الارشادات الفنية الخاصة بزراعات الخضر تحت الصوب الزراعية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق لـ4 محاصيل خضر. الكوسة والخيار الكوسة والخيار إزالة الأوراق المسنة وذات اللون الأصفر علي الجزء السفلي للسماح بالتهوية الجيدة. الإهتمام بتربيط النباتات بخيوط التدعيم في الصوبة. الاستمرار في جمع الثمار أول بأول وفي الطور المناسب. إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الكيماوية حسب المقررات السمادية الموصي بها. الاستمرار في الفحص المستمر من الإصابات الحشرية والمرضية وفي حاله وجود إصابات يتم تنفيذ برنامج المكافحة الموصي به من الإدارة العامة المكافحة. تهوية الصوب جيدا للتخلص من الرطوبة الزائده المتكونة أثناء الليل بالصوبة نتيجه البخر من التربة والنتح من النبات. الفلفل و الباذنجان الفلفل و الباذنجان الاستمرار في الجمع ويراعي الجمع في الطور المناسب حسب الهدف من الزراعة. الإهتمام بمكافحة البياض الدقيقي والمن وأعفان الثمار. ضرورة وجود دفعه تسميد أسبوعية من نترات الكالسيوم أو يرش الكالسيوم كل خمسة عشر يوما علي النبات. غلق أبواب الصوبة جيدا ليلا وفتحها نهارا للحفاظ علي درجة الحرارة المناسبة بالصوبة .

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