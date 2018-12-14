شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: بحث تطوير منطقتى الأزهر والحسين مع النواب لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة شاركت باجتماع مع 6 أعضاء بمجلس النواب، من لجنتى المحليات والاقتصادية، وبحضور ممثلين عن محافظة القاهرة، وعدد من المرشدين السياحيين، لبحث تطوير منطقتى الحسين والأزهر لتنشيط السياحة بهما، ونظافتهما وكذا مناطق الدرب الأحمر والجمالية وما حولهم.

وأضاف جمال فى تصريحات لـ"الخليج 365"،أنه تم طرح احتياجات السائحين أثناء زيارتهم لتلك المناطق، والعقبات والمشاكل التى يواجهونها بها، بالإضافة إلى مناقشة العقبات التى يواجهها مسار العائلة المقدسة، وإيجاد طرق لحلها، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر لاستئناف تلك المناقشات.