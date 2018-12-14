شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "قطر يليكس" تكشف اختفاء الدوحة بحكم الطبيعة فى المسقبل القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت حساب قطر يليكس، عن تقارير أممية عن اختفاء دويلة قطر بسبب التغيرات المناخية، موضحة أن ذلك يأتى نتيجة حتمية لسياسات الحمدين المنشغلة بتمويل الإرهاب، وعدم جاهزية البنية التحتية حيث باتت مهددة بأن تبتلعها مياه الخليج فى المستقبل قريب.

ونشرت قطر يليكس، "فيديو" تحت عنوان "اختفاء قطر..حكم الطبيعة" موضحة أن عصابة تميم انشغلت بتمويل الارهاب وتجاهلت اخطار الطبيعية، حيث حذرت تقارير أممية من أن تختفى الدويلة بسبب التغيرات المناخية، مشيرة أن صحيفة أونيفرسو الإكوادورية بشرت الدوحة بالخراب القادم لامحالة ونتيجة حتمية لسياسات الحمدين.

وأضافت ويكيليكس أن البنية التحتية لدولة قطر غير جاهزة لاستقبال ثورة الطبيعة الهائلة، مضيفة أن الشبكة للبصمة البيئية GLOBAL FOOTPRINT NETWORK ، فضحت السياسية الكارثية للحمدين، حيث استهلكت قطر مواردها البيئية بالكامل فى الأشهر الاولى لعام 2018 ووصل العجز البيئى رغم أن عدد قاطنيها 2.5 مليون نسمة وتفتقر إلى آليات فعالة لمواجهة تغير المناخ وخطر ارتفاع البحار، ومن بين الدول المهددة أن تبتلعها مياه الخليج فى المستقبل القريب.

وتابعت، بسبب اهتمام عصابة الدوحة بتمويل الإرهاب بات المواطن القطري في انتظار الأسوأ إذ يتوقع أن تتعرض قطر لموجة من التغيرات المناخية التي قد تؤدي لزوال الدويلة في مستقبل قريب.