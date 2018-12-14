شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية.. أبرزها "إعلام الإخوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت مجموعة من قضايا الإرهاب من محطتها النهائية بعد حجزها للحكم، حيث تصدر قريبًا محاكم الجنايات الحكم على 28 متهمًا بقضية إعلام الإخوان، و30 متهمًا بأحداث عنف المطرية.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم 22 ديسمبر الجارى حكمها على الداعشى حسن زكريا المتهم بقتل طبيب الساحل بعد إحالته للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

كما تصدر الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، يوم 31 يناير حكمها على محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 22 ديسمبر الجارى، حكمها فى إعادة محاكمة 26 متهمًا؛ لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، فى القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر" الإرهابية.

وفى 26 ديسمبر الجارى تنطق، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى بحكها علىى 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

وتنطق الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بحكمها يوم 9 يناير المقبل فى إعادة محاكمة أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء".