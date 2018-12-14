شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قانونا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، وفق ما ذكر موقع "الحرة".

وكان الكونجرس الأمريكى مرر الصيف الماضى مشروع هذا القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحم بيغين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين فى العام ذاته.