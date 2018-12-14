شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "فتحة خير".. شاب يحقق حلمه ويمتلك مصنعًا بمساعدة جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جهاز المشروعات بمحافظة الغربية، سلسلة نجاحاته التى حققها فى إنجاح مشروعات الشباب، بمختلف مدن وقرى المحافظة، سواء الصناعية أو الغذائية، والتى ساعدت أصحابها فى أن يصبحوا رجال أعمال، بعيدًا عن شبح البطالة.

وكان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بصمة واضحة فى نجاح مشروع الشاب بسيونى صابر مقيم قرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية، فى صناعات الدهانات بشتى أنواعها، بعد حصوله على قرضين بقيمة مليون و300 ألف جنيه من الجهاز، تمكن من خلالهما فى توسيع نشاطه، وتطوير خطوط إنتاجه، وزيادة العماله لديه، والوصول لعدد كبير من العملاء.

يقول بسيونى صابر، لـ"الخليج 365"، إنه فكرة مشروع إنشاء مصنع دهانات بدأت معه منذ 2006، لحبه لذلك المجال، من صناعات دهانات بلاستيك ومعجون وسيلر وورنيش ومواد أسمنتية.

وأضاف "صابر"، أنه بدأ مشروعه بماكينة واحدة، إلا أنه أراد أن يتوسع فى مشروعه، ويضيف خامات جديدة تساعد فى إنتاج منتجات بجودة عالية، خاصة بعد نجاح مشروعه وزيادة السحب عليه.

وأشار إلى أنه أراد ترخيص مشروعه فتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لإنهاء إجراءات التراخيص، وتمكن فى فترة وجيزة من إنهاء التراخيص، مشيًرا لأنه وافق على اقتراح مسئولى الجهاز للحصول على قرض لتمويل مشروعه، مؤكدًا أنه رحب بهذه الفكرة، خاصة أنه يريد التوسع فى المشروع.

وأضاف بسيونى صابر، أنه نجح بالقرض الأول أن يشترى ماكينة جديدة، ويتوسع فى مشروع، مبينًا أنه توجه للجهاز وحصل على قرض ثانى بقيمة مليون جنيه.

وأكد أن القروض كان لها دور فى نجاح مشروعه، والتوسع فى خطوط الإنتاج وإضافة مواد خام جديدة وتطوير المصنع، مؤكدًا أنه أيضًا قام بزيادة عدد العمالة ووصل عدد العاملين لديه لـ20 عاملاً.

وأوضح أنه نجح فى الوصول لعدد كبير من العملاء من خلال المعرضين التى شارك فيهما عن طريق جهاز تنمية المشروعات، واكتسب زبائن من عدة محافظات.





وقال بسيونى صابر: "جهاز المشروعات ساعدنى فى المعيشة وقدرت أنى أتزوج وأزود العمالة عندى وأساعد الشباب وأفتح بيوت ناس كتير".