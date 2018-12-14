شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن العام" يداهم 60 بؤرة إجرامية ويضبط 1121 قطعة سلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من استهداف 60 بؤرة إجرامية، وضبط "1121 قطعة سلاح نارى، 1735 سلاح أبيض، 1157 قضية مخدرات، 41 تشكيلاً عصابيًا، إعادة 40 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.