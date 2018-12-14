مؤتمر لتطوير المناهج وأثرها فى تفكيك الفكر المتطرف بمعهد الدراسات الإسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المعهد العالى للدرسات الإسلامية التابع لوزارة التعليم العالى، مؤتمره السنوى: "تطوير المناهج وطرق التدريس وأثره فى تفكيك الفكر المتطرف" فى ظهر غد السبت. ويترأس الدكتور أحمد رفعت عميد المعهد العالى للدراسات الإسلامية المؤتمر الذى ينعقد بمقر المعهد أمام نادى الزمالك بميت عقبة.

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