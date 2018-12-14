شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات "التعليم" للامتحان التجريبى لأولى ثانوى × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى، والذى تنطلق 13 يناير المقبل. ”الخليج 365” يقدم فى 5 معلومات أبرز خطوات الوزارة فى هذا الإطار: 1ـ بعض المديريات التعليمية تسلمت أسئلة الامتحانات من القومى المركز للامتحانات والبعض الأخر يتسلمها خلال الأيام الأسبوع المقبل. 2ـ المديريات بدأت طباعة تلك الامتحانات وتجهيزها للطلاب على غرار أسئلة البوكليت. 3ـ الأسئلة واحدة على مستوى الجمهورية موحدة لن تختلف من محافظة إلى أخرى. 4ـ تطبيق الامتحان لكل مدرسة عقب استلام الطلاب للتابلت حتى تستطيع الوزارة إرسال الأسئلة من خلال السحابة للطلاب على الأجهزة وبالتالى الأسئلة حاليًا موحدة. 5ـ الأسئلة سوف تركز على الاختيار من متعدد والمقالية وتركز على الفهم وليس الحفظ ويؤدى الطلاب الامتحان التجريبى وفق الجدول المحدد من 13 يناير حتى 24 من الشهر نفسه.

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