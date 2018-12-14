شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء تقديم "الأطباء" مشروع تعديل بدل العدوى بقانون المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة الأطباء فى خطاب رسمى لرئيس مجلس النواب من أجل زيادة بدل العدوى فى قانون تنظيم المهن الطبية فى مصر أثناء الإجازة البرلمانية التى تلت دور الانعقاد الثالث، وبعد بدء دور الانعقاد الرابع، عادت النقابة لتطالب بسرعة إقراره، ورصدت 7 أسباب رئيسية كانت وراء التعديل المقدم.

1- العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى لكن المجتمع لا يعلم منها إلا القصص المفجعة فقط.

2- أقل عدوى مثل عدوى نزلات البرد تحتاج إلى علاج يتكلف أضعاف مضاعفة لقيمة بدل العدوى الحالى بخلاف معاناة الطبيب نفسه.

3- تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحى معرضون للعدوى أكثر من أى فئة أخرى.

4-آخر قرار صادر يخص بدل العدوى كان برقم 2577 لسنة 1995 أى منذ 23 عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

5- المادة 18 من الدستور نصت على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

6- عدم استجابة وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لطلبات كثيرة قدمت لإعادة النظر فى بدل العدوى رغم إقرارهم أن قيمة البدل الحالى متدنية للغاية.

7- تقرير هيئة مفوضى الدولة بخصوص بدل العدوى أكد أن إقرار بدل العدوى هو من صميم صلاحيات السلطة التشريعية وليس التنفيذية.