شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. "التموين" تتعاقد على شراء 47 ألف طن أرز مستورد من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء: قريبا شحن العدادات بتحويل رصيد من المحمول أو بـ"البلوتوث"

وزارة التموين

"التموين" تتعاقد على شراء 47 ألف طن أرز مستورد من الصين

التضامن

غادة والى: تخصيص 27 ديسمبر يوما لمنظمات المجتمع المدنى والعمل الاجتماعى

وزارة الصحة

وزيرة الصحة: 17 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة" حتى الآن

التعليم العالى:

التعليم العالى تغلق أكاديمية العلوم الهندسية ومراكز دروس خصوصية بالإسكندرية

وزارة التعليم

"التعليم" تواصل تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات لاستقبال التابلت

وزارة الرى

بالخرائط .. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن عدم سقوط أمطار الجمعة والسبت

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة" تمنح طالبى "كعب العمل" أحقية استخراجه من أى مكتب تشغيل

وزارة الهجرة:

الهجرة تعلن أسماء 6 علماء مصريين بالخارج ضمن المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم